Землетрясение снова произошло у японского острова Кюсю

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья острова Кюсю на юго-западе Японии. Об этом сообщило местное метеорологическое агентство.

Толчки были зафиксированы в 22:19 по местному времени (16:19 по московскому времени. – Прим. ред.). Очаг землетрясения залегал на небольшой глубине. Угроза цунами не объявлялась.

Накануне на этом же острове произошло землетрясение магнитудой 7,1, а следом еще одно с толчками 6,1. В некоторых районах префектуры Кумамото возникли пожары и перебои с электричеством.

Вместе с тем в торговом центре Aeon в городе Касима произошел взрыв. Всего в результате землетрясения пострадало более 50 человек. Число погибших достигло 13 человек.

