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29 июля, 10:26

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Kyodo: японские компании массово останавливают заводы после землетрясения в Кумамото

Японские компании массово останавливают заводы после землетрясения

Фото: AP Photo/Hiro Komae

После землетрясения в префектуре Кумамото в Японии несколько крупных компаний приостановили работу своих предприятий. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В частности, корпорация Mitsubishi Electric остановила два завода по производству полупроводников в префектуре. Производитель насосов Ebara Corporation также прекратил выпуск продукции на аналогичном предприятии в том же регионе.

Компания Renesas Electronics, специализирующаяся на полупроводниках, приостановила работу двух заводов в Кумамото из-за разрушений потолка и утечек воды. Дочерняя структура группы Sony также остановила свой полупроводниковый завод.

Автоконцерн Toyota принял решение вновь остановить три завода в соседней префектуре Фукуока на острове Кюсю. Предприятия были запущены утром в среду после первоначальной паузы, однако теперь их работа приостановлена до 31 июля.

В свою очередь, пивоваренный завод компании Suntory Holdings в Кумамото также остановлен из-за повреждений здания.

Два мощных землетрясения произошли в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю 28 июля. Первый толчок имел магнитуду 7,1, а второй – 6,1.

По последним данным, погибли 13 человек, также пострадали более 50 человек. Сейсмологические события привели к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также к отключениям электричества в отдельных районах.

Кроме того, в результате землетрясения взрыв произошел в крупном торговом центре Aeon в городе Касима. Отмечается, что власти намерены предпринять все необходимые меры для скорейшего спасения людей.

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