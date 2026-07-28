Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 16:21

Происшествия

Связь потеряна с несколькими работниками завода в Японии после землетрясения

Фото: ТАСС/АР

Связь потеряна с сотрудниками завода Nippon Paper Industries в Японии, который поврежден после землетрясения. Об этом сообщил телеканал NHK.

На предприятии, в частности, обрушилась дымовая труба. Сам завод расположен в городе Яцусиро префектуры Кумамото на южном острове Кюсю.

Во вторник, 28 июля, там произошли два мощных землетрясения. Первый толчок имел магнитуду 7,1, а второй, зафиксированный примерно через час, – 6,1.

В результате пострадали более 50 человек. Кроме того, сейсмологические события привели к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также к отключениям электричества в отдельных районах.

Изначально Главное метеорологическое агентство страны выпустило предупреждение о цунами высотой 1 метр для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро. Однако спустя время угроза была отменена.

В РСТ сообщили об отсутствии обращений от российских туристов из-за землетрясения в Японии

Читайте также


происшествияза рубежом

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика