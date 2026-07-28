Связь потеряна с несколькими работниками завода в Японии после землетрясения

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Связь потеряна с сотрудниками завода Nippon Paper Industries в Японии, который поврежден после землетрясения. Об этом сообщил телеканал NHK.

На предприятии, в частности, обрушилась дымовая труба. Сам завод расположен в городе Яцусиро префектуры Кумамото на южном острове Кюсю.

Во вторник, 28 июля, там произошли два мощных землетрясения. Первый толчок имел магнитуду 7,1, а второй, зафиксированный примерно через час, – 6,1.

В результате пострадали более 50 человек. Кроме того, сейсмологические события привели к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также к отключениям электричества в отдельных районах.

Изначально Главное метеорологическое агентство страны выпустило предупреждение о цунами высотой 1 метр для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро. Однако спустя время угроза была отменена.