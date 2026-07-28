28 июля, 16:21Происшествия
Связь потеряна с несколькими работниками завода в Японии после землетрясения
Фото: ТАСС/АР
Связь потеряна с сотрудниками завода Nippon Paper Industries в Японии, который поврежден после землетрясения. Об этом сообщил телеканал NHK.
На предприятии, в частности, обрушилась дымовая труба. Сам завод расположен в городе Яцусиро префектуры Кумамото на южном острове Кюсю.
Во вторник, 28 июля, там произошли два мощных землетрясения. Первый толчок имел магнитуду 7,1, а второй, зафиксированный примерно через час, – 6,1.
В результате пострадали более 50 человек. Кроме того, сейсмологические события привели к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также к отключениям электричества в отдельных районах.
Изначально Главное метеорологическое агентство страны выпустило предупреждение о цунами высотой 1 метр для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро. Однако спустя время угроза была отменена.
В РСТ сообщили об отсутствии обращений от российских туристов из-за землетрясения в Японии