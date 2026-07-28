В результате землетрясения в Японии есть пострадавшие

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Местные жители пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в районе японской префектуры Кумамото на острове Кюсю. Стихийное бедствие также привело к повреждению дорог и мостов, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

По ее словам, власти еще уточняют информацию о пострадавших. В некоторых районах возникли пожары и произошли перебои с электричеством.

Кроме того, после землетрясения для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами высотой до 1 метра.

Серия мощных землетрясений произошла на юго-западе Японии 28 июля. Первый толчок магнитудой 7,1 был зафиксирован около 16:27 по местному времени, а уже спустя час последовал второй магнитудой 6,1.

Метеорологи предупредили о высокой вероятности афтершоков силой до 7 баллов в ближайшие семь дней и призвали жителей проявлять особую осторожность в течение ближайших 48–72 часов. Российское посольство заявило, что обращений от граждан РФ не поступало.