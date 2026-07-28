Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 12:48

Происшествия

Утечка белого фосфора произошла на военной базе США в Южной Корее

Фото: ТАСС/EPA/YONHAP

Утечка белого фосфора произошла на американской военной базе K-55 в городе Пхентхэк провинции Кенгидо в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

Сообщение об инциденте поступило в полицию во вторник, 28 июля, около 17:07 по местному времени (11:07 по Москве. – Прим. ред.). Власти Пхентхэка незамедлительно разослали жителям экстренное оповещение.

"Жителям близлежащих районов следует укрыться в безопасном месте и не допускать попадания вещества на кожу", – говорилось в сообщении.

Представитель полиции подтвердил, что сигнал поступил от американских военных, однако он подчеркнул, что точные обстоятельства инцидента пока не установлены.

Белый фосфор – легковоспламеняющееся токсичное вещество. При контакте с воздухом оно загорается и выделяет едкий дым. Попадание на кожу может вызвать глубокие ожоги, а вдыхание дыма – поражение глаз и дыхательных путей.

Ранее в Каспийском море произошел разлив нефти из-за повреждения нефтепровода "Азнефти" в Азербайджане. Загрязнение было обнаружено у пляжа Дюбенди и в акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди. В связи со случившимся транспортировка нефти по трубопроводу была остановлена.

Читайте также


происшествияза рубежом

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика