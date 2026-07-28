Утечка белого фосфора произошла на военной базе США в Южной Корее

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Утечка белого фосфора произошла на американской военной базе K-55 в городе Пхентхэк провинции Кенгидо в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

Сообщение об инциденте поступило в полицию во вторник, 28 июля, около 17:07 по местному времени (11:07 по Москве. – Прим. ред.). Власти Пхентхэка незамедлительно разослали жителям экстренное оповещение.

"Жителям близлежащих районов следует укрыться в безопасном месте и не допускать попадания вещества на кожу", – говорилось в сообщении.

Представитель полиции подтвердил, что сигнал поступил от американских военных, однако он подчеркнул, что точные обстоятельства инцидента пока не установлены.

Белый фосфор – легковоспламеняющееся токсичное вещество. При контакте с воздухом оно загорается и выделяет едкий дым. Попадание на кожу может вызвать глубокие ожоги, а вдыхание дыма – поражение глаз и дыхательных путей.

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