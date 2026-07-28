Макгрегор пообещал провести свой последний бой в 2027 году

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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет свой последний бой в 2027 году. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Спортсмен выступит на International Fight Week – событии, которое ежегодно летом организует UFC.

"То, что должно было стать избиением поколения, теперь сбрасывается. IFW 2027. Последний танец", – написал Макгрегор.

Ранее испанец Илия Топурия не смог защитить титул UFC в легком весе, потерпев первое поражение в карьере. Спортсмен уступил американцу Джастину Гэтжи.

В мае российский боец ММА Хамзат Чимаев, представлявший ОАЭ, не получил титул UFC в среднем весе. Бой между ним и американцем Шоном Стриклендом прошел в американском городе Ньюарк в рамках турнира UFC 328.