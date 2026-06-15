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15 июня, 12:05

Спорт

Боец Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере от Джастина Гэтжи

Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Jeff Bottari

Испанский спортсмен Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере и не защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он проиграл американцу Джастину Гэтжи.

Боец не вышел на пятый раунд из-за остановки боя врачом. Причиной послужило состояние Топурии. Гэтжи получил пояс UFC с третьей попытки. У американского спортсмена 28 побед и 5 поражений.

Турнир прошел в Вашингтоне у Белого дома. Мероприятие посетил президент США Дональд Трамп. После боя чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев в своих соцсетях поздравил американца с победой и назвал ее заслуженной.

"Кто возвышает себя – будет унижен. В этой игре есть уровни", – прокомментировал он поражение Топурии, передает "Газета.ру".

Ранее российский тяжеловес Александр Волков появился в октагоне турнира UFC 328 в Ньюарке с флагом страны под песню "Катюша". Уже в первом раунде боя против спортсмена из Доминиканы Вальдо Кортес-Акосты трибуны начали скандировать фамилию россиянина.

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