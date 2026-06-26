Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Японии

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке префектуры Тиба в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологические управление страны.

Очаг залегал на глубине 50 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Угроза цунами не объявлялась, слабые кратковременные толчки также ощущались и в Токио. Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения нет.

Ранее у побережья префектуры Иватэ произошло землетрясение магнитудой 6,9. Очаг находился на глубине 44 километров, толчки ощущались и в Токио.

В результате пострадали пять человек, четверо из них находились в префектуре Аомори и один – в префектуре Иватэ. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что туристы из РФ не пострадали.