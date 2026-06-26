Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 235

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Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения. Об этом в эфире государственного телеканала Venezolana de Television заявил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо.

Он отметил, что помощь оказана всем раненым, среди которых есть как люди с легкими травмами, так и пациенты в состоянии средней степени тяжести и тяжелораненые. Многим потребовалось хирургическое вмешательство, а наиболее сложная ситуация складывается в штате Ла-Гуайра.

Стихийное бедствие произошло в Венесуэле вечером 24 июня. В штате Яракуй сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Наиболее серьезные разрушения пришлись на севере страны, в штате Ла-Гуайра.

Там десятки зданий обратились в руины. Среди них – восьмиэтажный отель Hotel Eduard, насчитывавший 106 номеров.