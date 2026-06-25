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25 июня, 18:57

Происшествия

Россияне не пострадали при землетрясении в Венесуэле

Фото: ТАСС/Ирис Эстрада

Сведений о погибших или пострадавших россиянах в Венесуэле после землетрясения не поступало. Дипломаты следят за ситуацией, заявили в посольстве России в Каракасе.

"Обращений российских граждан в посольство в связи с последствиями стихийного бедствия также не зафиксировано", – сообщили в дипмиссии.

Диппредставители находятся в постоянном контакте с российской диаспорой и властями этой страны. Посольство России выразило соболезнования семьям пострадавших и погибших в результате катастрофы, а также чувство солидарности с венесуэльцами, переживающими трудный период.

Толчки магнитудой 7,2 и 7,5 зафиксировали в штате Яракуй в Венесуэле вечером 24 июня. Землетрясение стало самым сильным для страны за последние 126 лет.

Известно о гибели 164 человек, еще 971 человек был ранен. Больше всего пострадал штат Ла-Гуайра на севере государства. Там обрушились десятки зданий, в том числе восьмиэтажный отель Hotel Eduard с 106 номерами.

Более 900 человек получили ранения в результате землетрясения в Венесуэле

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