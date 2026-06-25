Эксперт Еманов: афтершоки от землетрясения в Венесуэле будут наблюдаться несколько лет

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Афтершоки от землетрясения в Венесуэле могут продолжаться несколько лет, на это указывает магнитуда сейсмособытия. Об этом заявил директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, кандидат геолого-минералогических наук Алексей Еманов.

"Повышенная сейсмическая активность останется на годы", – приводит слова ученого ТАСС.

По словам Еманова, в восточной части Южной Америки более высокая сейсмическая опасность, чем в западной, а Венесуэла находится ближе к середине материка.

Эксперт также напомнил, что самое сильное землетрясение в Южной Америке произошло в мае 1960 года – магнитуда по разным оценкам составляла от 9,3 до 9,5.

Две серии мощных землетрясений магнитудами 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле ночью 25 июня. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, еще 700 получили травмы. Наибольший ущерб был нанесен штату Ла-Гуайра.

В связи со случившимся геологическая служба США объявила красный уровень тревоги в регионе. Метеорологическая служба Штатов в то же время предупредила о возможном цунами, а сама Венесуэла ввела режим чрезвычайного положения.

Позже в Каракасе произошел очередной повторный подземный толчок. В целом это землетрясение стало самым сильным в стране за 126 лет – с 1900 года.

