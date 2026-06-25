В РСТ заявили, что российских туристов не было в обрушившемся отеле в Венесуэле

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В обрушившемся из-за землетрясения отеле в Венесуэле не было организованных туристов из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Ранее СМИ сообщали, что восьмиэтажный отель Hotel Edouard, находящийся на побережье штата Ла-Гуайра на севере Венесуэлы, обрушился после землетрясения.

"По данным туроператоров – членов РСТ, организованных туристов из России среди гостей Hotel Edouard в Ла-Гуайре, по предварительной информации, нет", – сказали в РСТ.

Несмотря на то что вероятность возникновения более мощных подземных толчков в Венесуэле крайне мала, афтершоки в зоне ЧП будут продолжаться еще длительное время, сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" РАН Данила Чеброва.

Он напомнил, что после каждого сильного землетрясения потом наблюдается процесс с повторными землетрясениями в очаговой зоне. Подземные толчки затронут обширную территорию, но их интенсивность будет ниже.

Две серии мощных землетрясений произошли в Венесуэле 25 июня. На фоне разрушительных подземных толчков власти государства ввели режим чрезвычайного положения. Жертвами стали как минимум 32 человека, а еще 700 пострадали.

