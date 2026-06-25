В Венесуэле введено чрезвычайное положение после мощного землетрясения

Фото: ТАСС/АР/Javier Campos

В Венесуэле введен режим чрезвычайного положения в связи с серией разрушительных подземных толчков. Об этом в видеообращении сообщила уполномоченный представитель президента страны Дельси Родригес.

Она подчеркнула, что данная мера вводится в соответствии с действующей конституцией государства.

Страну потрясли две серии мощных землетрясений. Магнитуда первой составила 7,2, за ней последовал второй толчок силой 7,5. Эпицентры стихии находились в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.

В столице страны Каракасе зафиксированы значительные разрушения зданий. Число жертв с вероятностью в 44% составит от 10 тысяч до 100 тысяч человек.

На фоне происходящего геологическая служба США ввела красный уровень тревоги в регионе. В свою очередь, американская национальная метеорологическая служба объявила угрозу цунами. Штаты также объявили, что направят в Венесуэлу спасательные и медицинские бригады.

Посольство РФ в Каракасе обратилось к проживающим в Венесуэле россиянам, призвав их сохранять спокойствие и проявлять повышенную осторожность. Они подчеркнули необходимость строго следовать инструкциям местных властей.