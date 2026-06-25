Сильное землетрясение произошло на севере Японии

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В Японии у побережья префектуры Иватэ произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщила пресс-служба метеорологического управления страны.

Эпицентр толчков находился в море на глубине 50 километров. Подземные толчки ощущались в столице – Токио. Максимальная интенсивность сотрясений составила 6+ по семибалльной японской шкале.

Отмечается, что угроза цунами отсутствует. На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также сильное землетрясение произошло у берегов Венесуэлы. По данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 7,1. Очаг залегал на глубине всего 10 километров, что повышает риск возникновения цунами.