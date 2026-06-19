В Индонезии после землетрясения зафиксировали более 780 афтершоков

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Более 780 повторных афтершоков выявлено в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии к третьему дню после основного землетрясения, магнитуда которого составила 6,7. Об этом сообщает Antara со ссылкой на местное агентство по метеорологии, климатологии и геофизике.

Магнитуда самого сильного афтершока составила 5,3. Агентство добавило, что в результате случившегося не менее трех человек погибли, еще 108 получили травмы разной степени тяжести. Всего в результате землетрясения пострадали свыше 6,4 тысячи граждан.

Землетрясение произошло 16 июня у побережья Индонезии, его эпицентр находился в 46 километрах к юго-востоку от города Палу (остров Сулавеси), где живут примерно 282 тысячи человек. Очаг расположен на глубине 10 километров.

Ранее произошло не менее 7 извержений вулкана Семеру в провинции Восточной Яве. Плотные выбросы белого и серого пепла были зафиксированы на высоте 1 тысячи метров над вершиной вулкана (4 676 метров над уровнем моря). Из-за извержений местных граждан и туристов попросили не приближаться к кратеру в радиусе 5 километров.

