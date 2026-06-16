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16 июня, 09:35

В мире

Не менее 7 извержений вулкана Семеру произошли в Индонезии

Фото: ТАСС/EPA/IGAM MARENDRA

Не менее 7 извержений вулкана Семеру произошли в провинции Восточной Яве в Индонезии, заявили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской республики.

Плотные выбросы белого и серого пепла были зафиксированы на высоте 1 тысячи метров над вершиной вулкана (4 676 метров над уровнем моря). Они распространились в юго-западную сторону.

Из-за извержений местных граждан и туристов попросили не приближаться к кратеру в радиусе 5 километров, так как не исключается риск выброса раскаленных камней. Кроме того, возможен сход лавы, образование горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.

Семеру – четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 метров над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява. Всего на территории азиатской республики расположено свыше 500 вулканов, из них действующих – примерно 130.

До этого вулкан Семеру извергался 4 июня. Тогда столб пепла поднимался на 800 метров над вершиной вулкана (4 476 метров над уровнем моря). Плотные выбросы белого и серого пепла распространились в южном и юго-западном направлениях.

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