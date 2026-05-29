Четыре извержения вулкана Семеру произошли в Индонезии

Как минимум четыре новых извержения вулкана Семеру зафиксировано в провинции Восточная Ява в Индонезии. Об этом сообщила пресс-служба Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.

Пепел достиг высоты в 1 тысячу метров над кратером и поднялся на 4 676 метров над уровнем моря. Во время извержения происходили плотные выбросы белого и серого пепла, который распространился в северном, северо-западном и западном направлениях.

Эксперты призвали жителей и путешественников не подходить к кратеру в радиусе 5 километров в связи с риском выбрасывания раскаленных камней. Также в центре выпустили предупреждение о риске схода лавы, появлении горячих облаков и селевых потоков.

Высота Семеру составляет 3 676 метров над уровнем моря. Вулкан является самой высокой вершиной на острове Ява.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,5 километра над уровнем моря. По данным ученых, пепловый шлейф протянулся на 30 километров к востоку – юго-востоку от вулкана. Также был объявлен оранжевый код авиационной опасности.

