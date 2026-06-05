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03:00

Политика

Лавров заявил, что нормализация отношений с США должна включать в себя посла

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Полная нормализация отношений между Россией и США должна включать в себя присутствие американского посла. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Это американское решение. Любая страна имеет право определять уровень своего дипломатического представительства в зарубежных странах. Если им так удобно. Конечно, полная нормализация должна включать в себя полноценного руководителя дипломатической миссии – посла", – отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер искренне заинтересованы в нормализации отношений с Россией, однако их подходы пока ни во что не материализуются.

Российсая сторона не против того, что Уиткофф и Кушнер параллельно с ведением диалога с Москвой занимаются и другими повестками дня. Однако главное – чтобы договоренности выполнялись, подчеркнул Лавров.

Министр также указал, что Соединенные Штаты оставили без ответа предложение отменить санкции в отношении парламентариев двух стран.

"Сейчас практически все они под санкциями: наши под американскими, американцы – под нашими. Я пару раз напоминал, но никакой реакции на это нет", – рассказал Лавров.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив 5 июня. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между двумя странами.

Кроме того, российские и американские операторы вновь начали заниматься почтовым импортом. Возобновление работы произошло в конце мая. Первая партия посылок уже находится в России.

РФ и США подпишут соглашение о проектировании подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской

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