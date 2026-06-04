Лавров назвал поведение США непоследовательным после предложений в Анкоридже

Фото: ТАСС/EPA/POOL/RAMIL SITDIKOV

Поведение американской стороны расходится с теми предложениями, которые она же и озвучила на Аляске в прошлом году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

Он напомнил, что Владимир Путин во время встречи 15 августа 2025 года в Анкоридже принял инициативы президента США Дональда Трампа, касающиеся урегулирования украинского конфликта. Речь шла о первостепенных шагах, которые бы дали возможность остановить боевые действия и перейти к переговорам.

"И было очень странно, когда после того, как мы согласились на предложение Соединенных Штатов в Анкоридже, они стали менять свою позицию. И вместо того, чтобы эти же предложения продвигать в отношениях с украинцами, они сейчас делают вид, что вроде и стороны пускай сами разбираются. Но это не очень последовательно", – отметил Лавров.

Он еще раз подчеркнул, что Москва давно готова к переговорам. Более того, они уже проводились, Россия их поддерживала и подписывала документ, недоговороспособным оказался Запад. По словам министра, западные страны руководствуются принципом – "я здесь пообещаю, а потом потяну время".

Такую линию глава МИД РФ назвал нечестной. Ее цель – получение, накапливание односторонних выгод и требования новых уступок, резюмировал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио раскрыл, что Лавров во время совместного телефонного разговора передал ему послание от Путина Трампу. Глава МИД РФ и его американский коллега во время беседы обсудили ситуацию на Украине.

