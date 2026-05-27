Рябков назвал отношения России и США сложными

Отношения России и США предельно сложные, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он высказался об этом по итогам заседания фракционной группы "Единая Россия" во главе с замруководителя фракции Адальби Шхагошевым.

"Наряду с элементом диалога и некоего движения вперед (отношения. – Прим. ред.) несут значительный заряд трудностей, ограничений, санкционных и других", – сказал дипломат.

По его словам, Москва такое положение дел не драматизирует, но и не недооценивает.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что администрация президента США Дональда Трампа говорит "много правильных слов" о сотрудничестве с Россией, но на деле продолжает практику предыдущего американского лидера Джо Байдена. По его мнению, разница лишь в том, что при Трампе с Москвой есть регулярный диалог.