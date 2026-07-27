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Киевский футбольный клуб "Динамо" пожаловался Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на появление российского флага на трибунах во время матча с греческим ПАОКом в рамках Лиги Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинской команды.

Представители киевского "Динамо", в частности, посчитали инцидент провокацией против игроков команды и призвали УЕФА дать ему оценку.

Игра прошла 23 июля в польском городе Люблине. В результате матча победу одержала греческая команда со счетом 3:2. Известно, что владельцем клуба является российско-греческий бизнесмен Иван Саввиди. Также известно, что за команду выступает россиянин Федор Чалов, он не участвовал в игре из-за восстановления после операции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение Украины к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом пересмотреть решение о снятии ограничений с российских атлетов, заявила, что в "рейхе404" наконец вспомнили о спорте, "уладив" другие дела. В частности, она упомянула инцидент в Монако и отправку руководства в НАТО для запроса новых поставок вооружений.