Совет ISU допустил российских конькобежцев до турниров в нейтральном статусе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) разрешил атлетам из России и Белоруссии участвовать в нейтральном статусе в международных турнирах, которые будут проводиться в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее она ввела "защитные меры", в рамках которых ни атлеты, ни официальные лица из России и Белоруссии не допускались к международным турнирам, в том числе к чемпионатам, проводимым под эгидой ISU, и другим мероприятиям.

В связи с этим также не проводились международные турниры на территории России и Белоруссии. Такие решения были приняты до дальнейшего уведомления.

"Эти меры были прямо оговорены как не являющиеся санкцией, дисциплинарной мерой или решением о дисквалификации, а принятые исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований", – сказано в сообщении.

Однако теперь совет ISU принял решение допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов до международных стартов. При этом атлеты не смогут выступать под своими флагами, а также с гимном и в национальной форме. Они также будут вынуждены соблюдать определенные условия.

Ранее ISU не внес фигуристов из России в предварительный перечень участников этапов Гран-при сезона-2026/2027. Данный вопрос обсуждался на собрании, которое прошло 13 июня на Тенерифе.

