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16 июня, 16:55

Спорт

ISU не включила российских фигуристов в список участников Гран‑при нового сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международный союз конькобежцев (ISU) не внес фигуристов из РФ в предварительный перечень участников этапов Гран-при сезона-2026/2027. Об этом сказано на сайте организации.

В ISU заявили, что обсуждали вопрос возможного участия российских и белорусских фигуристов на собрании, которое прошло 13 июня на Тенерифе. Сейчас, по словам представителей организации, проводится анализ, результаты которого планируют презентовать на заседании совета в ближайшие дни.

При этом в ISU уточнили, что пока не будут давать комментарии по этому поводу.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев позитивно оценил шансы российских фигуристов попасть на международные соревнования. Речь идет о следующем сезоне. По его словам, министерство работает над этим вопросом.

Сейчас фигуристы и конькобежцы из России полностью отстранены от международных стартов. Исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады 2026 года.

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