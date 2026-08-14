Changan не получал жалоб от россиян на треснувшие из-за жары панорамные крыши

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Российское представительство автомобильного бренда Changan не фиксирует обращений, связанных с треснувшим стеклом панорамной крыши у модели C55 Plus в РФ. Об этом РИА Новости заявили в компании.

Ранее появилась информация, что панорамные крыши китайских кроссоверов трескаются из-за летнего зноя на юге страны. Среди моделей, владельцы которых якобы сталкивались с такой поломкой, назывался Changan C55 Plus.

В компании отметили, что внимательно отслеживают обратную связь владельцев и статистику обращений в дилерскую сеть. Обращений по вопросу панорамной крыши на указанной модели ни в технической поддержке, ни в гарантийном отделе нет.

Каждое обращение, связанное с остеклением, рассматривается индивидуально по результатам диагностики в официальном дилерском центре. Если подтверждается дефект производственного характера, вопрос решается в рамках действующей гарантии. Повреждения, возникшие из-за внешнего воздействия, например попадания камня или механического удара, оцениваются отдельно в каждом случае, добавили в Changan.

В "Чанъань Моторс Рус" также заверили, что все автомобили бренда проходят полную адаптацию для эксплуатации в российских условиях.

Ранее сообщалось, что число обращений от водителей китайских машин в автосервисы выросло в 6 раз. Утверждается, что модели брендов Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour плохо работают с бензином Евро-2, который разрешили к выпуску в России до 1 июля следующего года. Чаще всего двигатель китайских авто рассчитан на топливо Евро-5. В связи со сменой класса бензина выходят из строят форсунки, топливный насос высокого давления, свечи, а также сам мотор.

