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14 августа, 11:20

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Mash: панорамные крыши китайских кроссоверов массово трескаются на юге России

Россияне пожаловались на трещины в панорамных крышах кроссоверов из КНР

Фото: МАХ/Mash

Владельцы китайских кроссоверов жалуются на трещины в панорамных крышах после поездок на юг России, сообщает канал Mash в мессенджере MAX.

По данным канала, автомобилисты обратились в автосервисы с жалобами на то, что панорамные крыши не выдержали палящего солнца и треснули или лопнули. Ремонт обходится в сумму от 30 до 200 тысяч рублей.

В списке проблемных моделей: Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus. Все пострадавшие от солнца автомобили в конце июля – начале августа находились в Ставрополье, Краснодарском крае, Крыму и других регионах.

Главной проблемой оказалось то, что страховые компании якобы не признают повреждения страховым случаем и отказываются выплачивать компенсацию. В результате владельцам приходится дополнительно платить за ремонт сверх расходов на бензин и отдых.

Похожая ситуация уже возникала зимой. Тогда владельцы автомобилей Geely жаловались, что задние стекла лопались даже при морозе до 11 градусов. В ответ им говорили о возможном заводском дефекте, но в выплатах также отказывали, указывают журналисты.

Ранее компания "Джили Моторс" отозвала 38,9 тысячи автомобилей Geely Atlas, которые были реализованы в России с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года. Кампания предполагает проведение процедур, связанных с проверкой и обновлением программного обеспечения системы парковочного ассистента. Это нужно для исключения риска некорректной работы парковочных датчиков, которая может привести к их избыточному нагреву.

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