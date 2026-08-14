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14 августа, 12:35

Общество

"Ёбидоёби" сменит название и продолжит работу под брендом "Ё"

Фото: depositphotos/Kesu01

Международная сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" проведет ребрендинг и сократит название до "Ё". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В сети объяснили, что буква "Ё" давно ассоциируется с брендом и теперь станет основой его нового позиционирования. Решение о смене названия связано с новой стратегией развития и планами расширить аудиторию.

Ребрендинг пройдет поэтапно. Сначала новое название появится на сайте и в мобильном приложении компании, затем его начнут использовать в рекламных материалах. Все новые рестораны, открываемые по франшизе, сразу будут работать под брендом "Ё".

Ранее глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил запустить в российских магазинах программу фудшеринга – бесплатную раздачу качественных продуктов за 2–3 дня до истечения срока годности, а также установить "социальные полки" для пенсионеров, инвалидов, многодетных и малоимущих граждан.

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