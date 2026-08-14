"Ёбидоёби" сменит название и продолжит работу под брендом "Ё"

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Международная сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" проведет ребрендинг и сократит название до "Ё". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В сети объяснили, что буква "Ё" давно ассоциируется с брендом и теперь станет основой его нового позиционирования. Решение о смене названия связано с новой стратегией развития и планами расширить аудиторию.

Ребрендинг пройдет поэтапно. Сначала новое название появится на сайте и в мобильном приложении компании, затем его начнут использовать в рекламных материалах. Все новые рестораны, открываемые по франшизе, сразу будут работать под брендом "Ё".

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