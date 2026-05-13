Эксперт Старченко призвал маркировать чипсы и сосиски QR-кодами

Активисты движения "Здоровое Отечество" предложили маркировать ультрапереработанные товары (в том числе чипсы и сосиски), чтобы информировать потребителей о вреде продуктов. Насколько необходима такая мера, разбиралась Москва 24.

Маркировка для "запрещенки"

Общественное движение "Здоровое Отечество" направило обращение Михаилу Мишустину с инициативой ужесточить контроль над производством и продажей продуктов питания, сообщил "Коммерсант".

Активисты предложили ввести для ультрапереработанных товаров, таких как чипсы, колбасы и сосиски, специальную маркировку, предупреждающую о вреде для здоровья по аналогии с табачной продукцией. По мнению авторов письма, это поможет снизить потребление вредной пищи, в том числе переработанного мяса, которое регулярно включают в рацион около 40% россиян.

Тем временем в Роскачестве рассказали журналистам, что в обязательных требованиях технических регламентов и документах по стандартизации нет термина "ультрапереработанный продукт", что делает невозможным внедрение специальной маркировки.

В свою очередь, общественники также предложили сделать ГОСТ обязательным для продуктов питания. По мнению опрошенных экспертов, эта инициатива сократит мясной ассортимент на полках магазинов и снизит конкуренцию в отрасли.

Между тем ученые из Университета Монаша выяснили, что ультраобработанная пища (в частности, чипсы) в ежедневном рационе ухудшает когнитивные способности и мешает концентрации внимания. К такому выводу исследователи пришли после изучения режима питания 2 200 взрослых в возрасте 40–70 лет.

Согласно полученным результатам каждые дополнительные 10% вредной еды (стандартная пачка чипсов) в ежедневном рационе приводят к ухудшению работы мозга, причем этот эффект не зависит от общего здорового фона питания. Причина таких изменений, по мнению биологов, кроется в том, что ультрапереработка разрушает природную структуру продуктов, способствуя появлению опасных веществ. Например, при жарке образуется акриламид, а в процессе переработки выделяются химикаты, включая фталаты и бисфенолы. Последние приводят к тому, что у человека затрудняется фокусировка внимания и повышается риск развития деменции.

Прямые риски

Вводить маркировку на чипсы, сосиски и другие продукты по аналогии с табачными изделиями излишне, считает член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

"У нас есть маркировка мясных изделий категории А и Б, и человек выбирает ту, которая ему нужна. Я понимаю, когда подобные предупреждения пишут на сигаретах – от них можно отказаться. Но от тех же мясных продуктов отказываться не должны, потому что содержание белка в них высокое. А вред есть от излишнего переедания", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

В качестве альтернативы он предложил ввести маркировку в виде надписи "ультрапереработанный продукт". Она должна быть разработана совместно с министерством промышленности и торговли, подчеркнул Старченко.

Что касается чипсов, то их часто едят подростки, поэтому родители должны понимать вред этой продукции и ограничивать ее в рационе детей. Информировать взрослых о последствиях длительного употребления чипсов необходимо, но это должна быть разъяснительная работа, указал эксперт.





Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре С пищевыми привычками нужно бороться другими методами. Например, облагать налогом сахаросодержащие газированные напитки – пусть будет дорого, и родители задумаются, что это нельзя покупать. Но не пугать людей таким образом.

Также можно решить такой вопрос с помощью QR-кода на упаковке, благодаря которому потребитель узнает, что такое ультрапереработанные продукты, что в них содержится.

"И там, внутри QR-кода, пусть будут угрожающие картинки. Если я захочу посмотреть, чем опасны чипсы, я посмотрю. Кому нужно, прочитают и покажут своему ребенку. Но это будет ответственность родителей: они найдут способ, как в мягкой форме сообщить это детям, а не пугать их картинкой на прилавке в магазине", – объяснил Старченко.

При этом диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова отметила в беседе с Москвой 24, что с точки зрения здоровья предложенная общественниками идея выглядит логичной и необходимой.

"Ультраобработанные продукты – это не просто еда с долгим сроком хранения. Как правило, это изделия с высокой вкусовой стимуляцией, большим количеством соли, сахара, рафинированных жиров, усилителей вкуса, высокой энергетической плотностью и при этом очень низкой пищевой ценностью. Они создаются так, чтобы человек ел их быстрее и в большом объеме, что сказывается на здоровье", – объяснила диетолог.

По ее словам, маркировка сама по себе не решит проблему ожирения или метаболических заболеваний, но потребитель должен знать, что он покупает, и понимать, какие риски возможны при регулярном употреблении. В частности, есть риск ожирения, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени и, как показывают исследования, некоторых видов онкологических заболеваний.

Помимо этого, низкое содержание клетчатки, высокая степень переработки, избыток жира и соли при регулярном употреблении таких продуктов негативно влияют на микробиоту кишечника, усиливают симптомы гастроэзофагеального рефлюкса, приводят к тяжести и вздутию у чувствительных людей.

"При этом важно понимать, что редкое употребление ультрапереработанных чипсов не равно заболеванию. Нужно анализировать частоту появления таких продуктов в своем рационе", – подчеркнула диетолог.

Если говорить о здоровом человеке, то эпизодическое употребление, например, небольшой пачки чипсов 1–2 раза в месяц на фоне сбалансированного рациона вряд ли окажет сильное влияние на здоровье, считает Разаренова.



Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Потенциально инициатива поможет поддержать здоровье населения. Мы это видим сейчас, когда обращаем внимание на призывные надписи на упаковках: "фитнес", "не содержит сахара". Но производитель зачастую таким образом скрывает как раз ультраобработанные продукты. Если маркировка относительного неблагополучия товара тоже будет присутствовать, это приведет к тому, что часть людей начнут реже выбирать что-либо с высоким содержанием соли и насыщенных жиров.

Однако поведение населения меняется не одной наклейкой. Работает комплекс мер: доступность здоровой еды с точки зрения цен, пищевое образование, снижение доли ультраобработанных продуктов в рационе (в том числе через маркировки), повышение физической активности, благополучный сон и так далее, добавила Разаренова.

