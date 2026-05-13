Эксперт Старченко призвал маркировать чипсы и сосиски QR-кодами

13 мая, 19:46

Общество
Тяжелая пища: стоит ли маркировать чипсы и сосиски в России

Активисты движения "Здоровое Отечество" предложили маркировать ультрапереработанные товары (в том числе чипсы и сосиски), чтобы информировать потребителей о вреде продуктов. Насколько необходима такая мера, разбиралась Москва 24.

Маркировка для "запрещенки"

Общественное движение "Здоровое Отечество" направило обращение Михаилу Мишустину с инициативой ужесточить контроль над производством и продажей продуктов питания, сообщил "Коммерсант".

Активисты предложили ввести для ультрапереработанных товаров, таких как чипсы, колбасы и сосиски, специальную маркировку, предупреждающую о вреде для здоровья по аналогии с табачной продукцией. По мнению авторов письма, это поможет снизить потребление вредной пищи, в том числе переработанного мяса, которое регулярно включают в рацион около 40% россиян.

Тем временем в Роскачестве рассказали журналистам, что в обязательных требованиях технических регламентов и документах по стандартизации нет термина "ультрапереработанный продукт", что делает невозможным внедрение специальной маркировки.

В свою очередь, общественники также предложили сделать ГОСТ обязательным для продуктов питания. По мнению опрошенных экспертов, эта инициатива сократит мясной ассортимент на полках магазинов и снизит конкуренцию в отрасли.

Между тем ученые из Университета Монаша выяснили, что ультраобработанная пища (в частности, чипсы) в ежедневном рационе ухудшает когнитивные способности и мешает концентрации внимания. К такому выводу исследователи пришли после изучения режима питания 2 200 взрослых в возрасте 40–70 лет.

Согласно полученным результатам каждые дополнительные 10% вредной еды (стандартная пачка чипсов) в ежедневном рационе приводят к ухудшению работы мозга, причем этот эффект не зависит от общего здорового фона питания. Причина таких изменений, по мнению биологов, кроется в том, что ультрапереработка разрушает природную структуру продуктов, способствуя появлению опасных веществ. Например, при жарке образуется акриламид, а в процессе переработки выделяются химикаты, включая фталаты и бисфенолы. Последние приводят к тому, что у человека затрудняется фокусировка внимания и повышается риск развития деменции.

Прямые риски

Вводить маркировку на чипсы, сосиски и другие продукты по аналогии с табачными изделиями излишне, считает член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко

"У нас есть маркировка мясных изделий категории А и Б, и человек выбирает ту, которая ему нужна. Я понимаю, когда подобные предупреждения пишут на сигаретах – от них можно отказаться. Но от тех же мясных продуктов отказываться не должны, потому что содержание белка в них высокое. А вред есть от излишнего переедания", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

В качестве альтернативы он предложил ввести маркировку в виде надписи "ультрапереработанный продукт". Она должна быть разработана совместно с министерством промышленности и торговли, подчеркнул Старченко.

Что касается чипсов, то их часто едят подростки, поэтому родители должны понимать вред этой продукции и ограничивать ее в рационе детей. Информировать взрослых о последствиях длительного употребления чипсов необходимо, но это должна быть разъяснительная работа, указал эксперт.

С пищевыми привычками нужно бороться другими методами. Например, облагать налогом сахаросодержащие газированные напитки – пусть будет дорого, и родители задумаются, что это нельзя покупать. Но не пугать людей таким образом.
Алексей Старченко
член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

Также можно решить такой вопрос с помощью QR-кода на упаковке, благодаря которому потребитель узнает, что такое ультрапереработанные продукты, что в них содержится.

"И там, внутри QR-кода, пусть будут угрожающие картинки. Если я захочу посмотреть, чем опасны чипсы, я посмотрю. Кому нужно, прочитают и покажут своему ребенку. Но это будет ответственность родителей: они найдут способ, как в мягкой форме сообщить это детям, а не пугать их картинкой на прилавке в магазине", – объяснил Старченко.

При этом диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова отметила в беседе с Москвой 24, что с точки зрения здоровья предложенная общественниками идея выглядит логичной и необходимой.

"Ультраобработанные продукты – это не просто еда с долгим сроком хранения. Как правило, это изделия с высокой вкусовой стимуляцией, большим количеством соли, сахара, рафинированных жиров, усилителей вкуса, высокой энергетической плотностью и при этом очень низкой пищевой ценностью. Они создаются так, чтобы человек ел их быстрее и в большом объеме, что сказывается на здоровье", – объяснила диетолог.

По ее словам, маркировка сама по себе не решит проблему ожирения или метаболических заболеваний, но потребитель должен знать, что он покупает, и понимать, какие риски возможны при регулярном употреблении. В частности, есть риск ожирения, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, неалкогольной жировой болезни печени и, как показывают исследования, некоторых видов онкологических заболеваний.

Помимо этого, низкое содержание клетчатки, высокая степень переработки, избыток жира и соли при регулярном употреблении таких продуктов негативно влияют на микробиоту кишечника, усиливают симптомы гастроэзофагеального рефлюкса, приводят к тяжести и вздутию у чувствительных людей.

"При этом важно понимать, что редкое употребление ультрапереработанных чипсов не равно заболеванию. Нужно анализировать частоту появления таких продуктов в своем рационе", – подчеркнула диетолог.

Если говорить о здоровом человеке, то эпизодическое употребление, например, небольшой пачки чипсов 1–2 раза в месяц на фоне сбалансированного рациона вряд ли окажет сильное влияние на здоровье, считает Разаренова.

Потенциально инициатива поможет поддержать здоровье населения. Мы это видим сейчас, когда обращаем внимание на призывные надписи на упаковках: "фитнес", "не содержит сахара". Но производитель зачастую таким образом скрывает как раз ультраобработанные продукты. Если маркировка относительного неблагополучия товара тоже будет присутствовать, это приведет к тому, что часть людей начнут реже выбирать что-либо с высоким содержанием соли и насыщенных жиров.
Александра Разаренова
диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог

Однако поведение населения меняется не одной наклейкой. Работает комплекс мер: доступность здоровой еды с точки зрения цен, пищевое образование, снижение доли ультраобработанных продуктов в рационе (в том числе через маркировки), повышение физической активности, благополучный сон и так далее, добавила Разаренова.

Старкина Маргарита

