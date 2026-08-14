Синхронисты Трофимов и Румянцева выиграли юниорский ЧМ в технической программе дуэтов

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева завоевали золото в технической программе дуэтов на юниорском первенстве мира, которое проходит в Будапеште.

Спортсмены получили за свое выступление 234,135 балла и принесли России пятую золотую медаль на этих соревнованиях. На турнире команда выступает с флагом и гимном. Соревнования завершатся 16 августа.

Ранее российская спортсменка Ангелина Мельникова стала первой в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье, набрав по итогам выступления 55,932 балла. Серебряную медаль также завоевала россиянка – Анна Калмыкова набрала 54,632 балла. Третьей стала француженка Элена Кола с 53,966 балла.

Кроме того, российский пловец Егор Корнев выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он преодолел дистанцию за 22,52 секунды.

