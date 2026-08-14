Собянин: новый корпус школы № 1517 откроется 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел в Хорошёво-Мнёвниках новый корпус школы № 1517, построенный к 1 сентября.

Мэр также встретился с педагогами, родителями и учениками учреждения. Собянин отметил, что в школе создано много профильных классов – здесь действуют инженерный и медицинский классы. Кроме того, доступно новое направление по профилю предпринимательства, достаточно популярное среди школьников.

"Школа с хорошими вузами взаимодействует: и с МГУ, и с МАИ, и с МФТИ. Так что у ваших детей будет хороший выбор профилей для дальнейшего направления учебы. Это очень важно", – сказал градоначальник.

Собянин добавил, что новый корпус соответствует всем требованиям. При этом ученики уже признались мэру, что не хотят уходить из школы.

Кроме того, рассказал градоначальник и о развитии района в целом. За последние годы здесь появилось три станции метро, а в сентябре откроется еще 4 станции.

"И всего будет семь станций и две станции МЦК. Так что ваш район будет одним из самых насыщенных станциями метро с точки зрения транспортного обслуживания", – добавил мэр.

Столичные власти и префектура стараются, чтобы и дворы, и парки, и скверы, и другие общественные зоны были благоустроены. Продолжается ремонт старых и строительство новых школ, поликлиник. В районе, как напомнил мэр, было построено два новых спортивных комплекса. Проектируется еще около пяти подобных комплексов, а также Большой Московский цирк.

"Так что будет еще интереснее в вашем районе", – добавил он.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство нового корпуса школы на 400 учащихся 10-х и 11-х классов на улице Генерала Глаголева велось в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Четырехэтажное здание площадью свыше 7 500 "квадратов" включило универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, спортзал, IT-полигон и многое другое.



Первых учеников новый корпус школы примет 1 сентября. Благодаря высокотехнологичному оборудованию учащиеся смогут изучать 3D-моделирование, программирование и аддитивные технологии, робототехнику и БПЛА, также ставить опыты и осуществлять проектную и творческую деятельность.

Всего начиная с 2011 года в Москве возвели 737 объектов образования, включая 504 детских сада и 233 школы. В планах на 2026 год открыть в Москве 60 учебных объектов.

Только за полгода 2026 года в столице построили и ввели в эксплуатацию свыше 300 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. За это время в городе появилось 39 объектов, в том числе 23 образовательных комплекса, школы и детских сада более чем на 8 тысяч мест. Также в Москве возвели 8 спортивных, 4 медицинских и 4 культурных объекта.

