Более 300 тысяч квадратных метров соцобъектов ввели в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 300 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры построили и ввели в эксплуатацию в Москве в период с января по июль 2026 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За это время в городе появилось 39 объектов, в том числе 23 образовательных комплекса, школы и детских сада более чем на 8 тысяч мест. Также в Москве возвели 8 спортивных, 4 медицинских и 4 культурных объекта. 8 зданий появилось на западе столицы, 7 – в Новомосковском административном округе, 6 – на севере Москвы.

Социальные объекты, как правило, строят вместе с жилыми домам в рамках концепции 15-минутного города, когда все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности. При планировании кварталов застройщики предполагают будущее возведение такой инфраструктуры. За счет внебюджетных средств в 2026 году возвели 30 образовательных, медицинских, культурных и спортивных объектов.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на улице Лобачевского появился медицинский центр, площадь которого превысила 10 тысяч "квадратов". Он сможет принять 600 пациентов в смену. В здании сделали отделения офтальмохирургии, кабинеты лучевой диагностики с современным оборудованием, приемный покой и дневной стационар. Территория у здания благоустроена – там есть проезды и зоны для пешеходов, а также малые архитектурные формы.

Качество строительства контролирует Мосгосстройнадзор. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, на стройплощадках специалисты провели более 300 контрольно-надзорных мероприятий. Они смотрели на качество конструкций и материалов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала года в городе реализовали 7 важнейших строительных объектов. В их число вошли обновленный Ленинградский вокзал, новый комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове, участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка и другие.

