Город заключил с застройщиками более 60 договоров о КРТ с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по июль текущего года Москва заключила с застройщиками 63 договора о комплексном развитии территорий (КРТ). Это на 11 договоров больше, чем суммарно за аналогичные периоды прошлых четырех лет, заявил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Благодаря этим соглашениям в экономический оборот города вернется свыше 306 гектаров неэффективно используемых участков", – уточнил Ефимов.

На территориях планируется построить более 5,1 миллиона квадратных метров недвижимости – жилья, общественно-деловых и социальных объектов. Реализация всех проектов позволит создать в столице свыше 30 тысяч рабочих мест.

Договоры заключены на сроки от 3 до 13 лет. Редевелопмент затронет участки в 54 районах 10 административных округов – всех, кроме Зеленоградского и Троицкого.

При этом почти 3,8 миллиона "квадратов" из общего объема недвижимости придется на новостройки. Более 50% этой площади – свыше 2,4 миллиона "квадратов" – займут многоквартирные дома для программы реновации. Их возведут в рамках 34 договоров о КРТ, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, такое жилье построят, в частности, в рамках крупнейшего из 63 проектов. Он предусматривает редевелопмент территории в Косино-Ухтомском районе на востоке города.

"На месте пустыря с устаревшими постройками там вырастет крупный городской квартал с жильем, многофункциональным комплексом, школой, детским садом, спортивным центром и паркингом на 870 машино-мест. Общий объем недвижимости, которую возведут здесь в течение девяти лет, превысит 566 тысяч квадратных метров", – добавил он.

Ранее сообщалось о комплексном развитии неэффективно используемых участков в районах Бабушкинском и Лосиноостровском. В настоящее время там стоят устаревшие нежилые объекты. В рамках проекта КРТ на этих территориях планируется построить жилой комплекс для реновации, а также многофункциональный центр.

