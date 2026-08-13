Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 15:03

Город

Город заключил с застройщиками более 60 договоров о КРТ с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по июль текущего года Москва заключила с застройщиками 63 договора о комплексном развитии территорий (КРТ). Это на 11 договоров больше, чем суммарно за аналогичные периоды прошлых четырех лет, заявил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Благодаря этим соглашениям в экономический оборот города вернется свыше 306 гектаров неэффективно используемых участков", – уточнил Ефимов.

На территориях планируется построить более 5,1 миллиона квадратных метров недвижимости – жилья, общественно-деловых и социальных объектов. Реализация всех проектов позволит создать в столице свыше 30 тысяч рабочих мест.

Договоры заключены на сроки от 3 до 13 лет. Редевелопмент затронет участки в 54 районах 10 административных округов – всех, кроме Зеленоградского и Троицкого.

При этом почти 3,8 миллиона "квадратов" из общего объема недвижимости придется на новостройки. Более 50% этой площади – свыше 2,4 миллиона "квадратов" – займут многоквартирные дома для программы реновации. Их возведут в рамках 34 договоров о КРТ, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, такое жилье построят, в частности, в рамках крупнейшего из 63 проектов. Он предусматривает редевелопмент территории в Косино-Ухтомском районе на востоке города.

"На месте пустыря с устаревшими постройками там вырастет крупный городской квартал с жильем, многофункциональным комплексом, школой, детским садом, спортивным центром и паркингом на 870 машино-мест. Общий объем недвижимости, которую возведут здесь в течение девяти лет, превысит 566 тысяч квадратных метров", – добавил он.

Ранее сообщалось о комплексном развитии неэффективно используемых участков в районах Бабушкинском и Лосиноостровском. В настоящее время там стоят устаревшие нежилые объекты. В рамках проекта КРТ на этих территориях планируется построить жилой комплекс для реновации, а также многофункциональный центр.

"Новости дня": деловой квартал построят в Печатниках

Читайте также


город

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика