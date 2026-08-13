На ВДНХ стартовал фестиваль "Вкусы России"

Фото: "Московские сезоны"

На ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль "Вкусы России", который продлится до 23 августа. Мероприятие организовали Минсельхоз России и правительство Москвы в рамках проекта "Лето в Москве".

В этом году фестиваль объединил производителей продуктов, шеф-поваров, ремесленников и творческие коллективы более чем из 75 регионов страны. Для гостей подготовили гастрономическую ярмарку, ресторанный дворик, концерты, мастер-классы и образовательную программу. Вход для всех желающих свободный.

Мастер-классы и занятия для детей

На площадке Россельхозбанка ежедневно проходят творческие мастер-классы, квесты и уличные активности. Гости могут сделать фигурные леденцы, расписать матрешку, украсить кружку или фартук и освоить плетение кружев. Для детей от 5 до 12 лет работает "Тракторное ралли", где можно попробовать управлять мини-трактором.

В зоне "Магнита" проводят занятия по росписи гипсовых фигур и аквагриму, а также работают фотозона и другие активности для детей.

На площадке "Петелинки" шеф-повара Олег Рыбаков, Роман Тамразян и Дмитрий Выродов знакомят гостей с национальной кухней разных регионов. В программе – блюда Тюмени, Ростовской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Липецкой области. Для детей подготовили занятия по созданию 3D-стикеров, изготовлению фоторамок и аквагриму.

Отдельная семейная зона посвящена научному просвещению. При поддержке НИЦ "Курчатовский институт" и Политехнического музея дети проводят эксперименты по биологии, химии и физике. Свои занятия также подготовили преподаватели Северо-Кавказского и Южного федеральных университетов.

Концерты и программы о культуре регионов

На главной сцене ежедневно проходят выступления фольклорных, музыкальных и танцевальных коллективов из разных регионов России. В программе участвуют ансамбли из Карелии, Костромской области, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Татарстана, Бурятии, Северной Осетии, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, Чувашии и других субъектов.

Гости также смогут увидеть выступления Государственного ансамбля песни и танца "Агидель" из Татарстана, народных хоров "Белые росы" из Липецкой области и "Соловейко" из Курской области, ансамблей казачьей песни и других фольклорных коллективов.

Блюда и продукты со всей России

В ресторанном дворике на открытом воздухе представлены блюда разных регионов. В меню вошли камчатские гребешки, дальневосточная уха с крабом, блюда из оленины, магаданский пирог с неркой, пельмени по-байкальски, сугудай из омуля, балкарские и осетинские пироги, дагестанские чуду, кебаб из баранины, астраханский осетр, удмуртские перепечи, башкирский бешбармак, бурятские буузы и чеченский щербет.

Часть площадок оборудована открытыми кухнями, поэтому посетители могут наблюдать за приготовлением блюд и общаться с мастерами.

На ярмарке региональных брендов представлены вологодское масло, коломенские калачи, выборгские крендели, тульские пряники, адыгейский сыр, мурманская оленина и другие продукты. Среди необычных товаров – чипсы из ягеля, варенье из одуванчиков, байкальская смолка и напиток из пермской чаги.

Российское виноделие

Впервые фестиваль объединился с эногастрономическим проектом "Виноград". На площадке "Винология" проходят лекции, дегустации и интерактивные занятия, посвященные российскому виноделию.

В ярмарке участвуют более 30 винодельческих хозяйств, среди которых "Новый Свет", "Инкерман", "Массандра", "Коктебель", "Валерий Захарьин", а также семейные винодельни. В числе участников есть и производитель из Самары Denisov Winery.

Фестиваль "Вкусы России" продлится на ВДНХ до 23 августа. Программа может корректироваться, актуальная информация доступна на официальных ресурсах мероприятия.

Ранее стало известно, что в кинопарке "Москино" 15 и 16 августа пройдет фестиваль "Эмбер фест" в рамках "Лета в Москве" – гостей ждут гастрономические мастер-классы с участием известных шеф-поваров и финалистки шоу "Кондитер. Дети" Дарьи Грубенко. Также организаторы подготовили творческое занятие с международным проектом "Машина мечты" и фотопроект для посетителей.