13 августа, 15:57Город
На ВДНХ стартовал фестиваль "Вкусы России"
Фото: "Московские сезоны"
На ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль "Вкусы России", который продлится до 23 августа. Мероприятие организовали Минсельхоз России и правительство Москвы в рамках проекта "Лето в Москве".
В этом году фестиваль объединил производителей продуктов, шеф-поваров, ремесленников и творческие коллективы более чем из 75 регионов страны. Для гостей подготовили гастрономическую ярмарку, ресторанный дворик, концерты, мастер-классы и образовательную программу. Вход для всех желающих свободный.
Мастер-классы и занятия для детей
На площадке Россельхозбанка ежедневно проходят творческие мастер-классы, квесты и уличные активности. Гости могут сделать фигурные леденцы, расписать матрешку, украсить кружку или фартук и освоить плетение кружев. Для детей от 5 до 12 лет работает "Тракторное ралли", где можно попробовать управлять мини-трактором.
В зоне "Магнита" проводят занятия по росписи гипсовых фигур и аквагриму, а также работают фотозона и другие активности для детей.
На площадке "Петелинки" шеф-повара Олег Рыбаков, Роман Тамразян и Дмитрий Выродов знакомят гостей с национальной кухней разных регионов. В программе – блюда Тюмени, Ростовской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Липецкой области. Для детей подготовили занятия по созданию 3D-стикеров, изготовлению фоторамок и аквагриму.
Отдельная семейная зона посвящена научному просвещению. При поддержке НИЦ "Курчатовский институт" и Политехнического музея дети проводят эксперименты по биологии, химии и физике. Свои занятия также подготовили преподаватели Северо-Кавказского и Южного федеральных университетов.
Концерты и программы о культуре регионов
На главной сцене ежедневно проходят выступления фольклорных, музыкальных и танцевальных коллективов из разных регионов России. В программе участвуют ансамбли из Карелии, Костромской области, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Татарстана, Бурятии, Северной Осетии, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, Чувашии и других субъектов.
Гости также смогут увидеть выступления Государственного ансамбля песни и танца "Агидель" из Татарстана, народных хоров "Белые росы" из Липецкой области и "Соловейко" из Курской области, ансамблей казачьей песни и других фольклорных коллективов.
Блюда и продукты со всей России
В ресторанном дворике на открытом воздухе представлены блюда разных регионов. В меню вошли камчатские гребешки, дальневосточная уха с крабом, блюда из оленины, магаданский пирог с неркой, пельмени по-байкальски, сугудай из омуля, балкарские и осетинские пироги, дагестанские чуду, кебаб из баранины, астраханский осетр, удмуртские перепечи, башкирский бешбармак, бурятские буузы и чеченский щербет.
Часть площадок оборудована открытыми кухнями, поэтому посетители могут наблюдать за приготовлением блюд и общаться с мастерами.
На ярмарке региональных брендов представлены вологодское масло, коломенские калачи, выборгские крендели, тульские пряники, адыгейский сыр, мурманская оленина и другие продукты. Среди необычных товаров – чипсы из ягеля, варенье из одуванчиков, байкальская смолка и напиток из пермской чаги.
Российское виноделие
Впервые фестиваль объединился с эногастрономическим проектом "Виноград". На площадке "Винология" проходят лекции, дегустации и интерактивные занятия, посвященные российскому виноделию.
В ярмарке участвуют более 30 винодельческих хозяйств, среди которых "Новый Свет", "Инкерман", "Массандра", "Коктебель", "Валерий Захарьин", а также семейные винодельни. В числе участников есть и производитель из Самары Denisov Winery.
Фестиваль "Вкусы России" продлится на ВДНХ до 23 августа. Программа может корректироваться, актуальная информация доступна на официальных ресурсах мероприятия.
Ранее стало известно, что в кинопарке "Москино" 15 и 16 августа пройдет фестиваль "Эмбер фест" в рамках "Лета в Москве" – гостей ждут гастрономические мастер-классы с участием известных шеф-поваров и финалистки шоу "Кондитер. Дети" Дарьи Грубенко. Также организаторы подготовили творческое занятие с международным проектом "Машина мечты" и фотопроект для посетителей.
Москвичей пригласили на гастрономический фестиваль на ВДНХ