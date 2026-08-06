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06 августа, 08:10

Город

Инклюзивный фестиваль "Москва – добрый город" пройдет в саду имени Баумана

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Инклюзивный фестиваль, посвященный пятилетию социального маркетплейса "Москва – добрый город", пройдет 8 августа в саду имени Н. Э. Баумана. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Как сообщили организаторы, праздник пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". Первый в России государственный социальный маркетплейс "Москва – добрый город" работает с 2021 года и помогает людям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, реализовывать свои творческие проекты, находить работу и получать доход.

Сейчас проект объединяет более двух тысяч мастеров из 55 столичных НКО. В каталоге представлено свыше 1,9 тысячи изделий ручной работы, а общий объем продаж за пять лет превысил 100 миллионов рублей.

Фестиваль начнется в 11:00. Для посетителей подготовили мастер-классы по декорированию блокнотов, макраме, росписи керамики, изготовлению украшений, брелоков, игрушек и сувениров. Для детей организуют шоу мыльных пузырей, аквагрим и фотозону. Кроме того, пройдет экологический квест, посвященный переработке отходов и современным экотехнологиям.

Одним из главных событий станет благотворительная ярмарка с участием 20 некоммерческих организаций. Посетители смогут приобрести керамическую посуду, текстиль, украшения, свечи, игрушки и другие изделия, созданные в инклюзивных мастерских столицы.

Все вырученные средства направят на оплату труда мастеров и развитие благотворительных проектов. Вход на фестиваль свободный, предварительная регистрация не требуется.

Ранее сообщалось, что с 13 по 23 августа на ВДНХ пройдет пятый гастрономический фестиваль "Вкусы России" в рамках проекта "Лето в Москве". Ярмарка объединит производителей из более чем 75 регионов с свыше пятью тысячами товарных позиций. Гостей ждут региональные деликатесы, ресторанный дворик с кулинарными хитами Урала, Поволжья, Дальнего Востока и Крыма, а также мастер-классы.

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Сюжет: Лето в Москве
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