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28 сентября, 21:18

Политика

Путин заявил об ответе на внешнее давление

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Россия сама будет оказывать давление на другие страны. Об этом Владимир Путин сказал на встрече с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Президент дал ответ, комментируя слова Лихачева о внешнем давлении на Россию. Глава "Росатома" отметил, что сейчас наступил период, когда страна будет двигаться вперед, а усиление внешнего давления будет приводить к росту результатов.

"Мы сами всех будем давить", – ответил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия борется за свое настоящее и будущее. По его словам, эта борьба ведется практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. Глава государства и ранее указывал, что текущий момент является одним из решающих этапов для страны, когда на кону стоят судьба и будущее народа.

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