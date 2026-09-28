До 10 человек выросло число жертв взрыва на заводе петард в Ярославской области

Фото: МЧС РФ

До 10 человек увеличилось число погибших при пожаре на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, еще 1 человек пострадал. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX заявил, что в настоящее время на месте ЧП создан оперативный штаб, готовится решение об объявлении режима ЧС.



"На месте продолжают работать спасатели. Очевидно, что трагедия очень серьезная. Семьям погибших и всем пострадавшим будут оказаны необходимая помощь и поддержка", – отметил Евраев.



Также он добавил, что работают 40 единиц техники и 100 пожарных. Продолжается устранение последствий возгорания и взрыва пиротехники. Кроме того, устанавливают причины трагедии и виновные.

Евраев уточнил, в Кубринске провели эвакуацию детей и педагогов из соцучреждений, которые находятся в непосредственной близости с местом ЧП.

Пожар на производстве петард в Кубринске под Переславлем-Залесским в Ярославской области произошел 28 сентября. По факту трагедии заведено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц.

По данным СМИ, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки. Огонь перекинулся на петарды, после чего произошел взрыв. В результате оказались разрушены два здания.

В свою очередь, в оперативных службах заявили, что судьба нескольких человек в настоящее время неизвестна.

