Пожар произошел на производстве петард под Переславлем-Залесским

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Пожар произошел на производстве петард в поселке Кубринске под Переславлем-Залесским в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание зафиксировано по адресу улица Парковая, дом 1. На территории производства петард горят два здания, информация о пострадавших пока не поступала.

Огонь тушат 100 человек и 40 единиц техники. Проводится наращивание группировки.

Ранее в центре Омска произошел пожар в торговом центре "Оранжевое небо". Там горела кровля, а дым от возгорания был виден на другом конце города. На месте ЧП работали пожарные, район был оцеплен росгвардейцами. Точная площадь возгорания не называлась.