Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 18:31

Политика

ВС РФ поразили коммуникационный центр и два сухогруза с военными грузами ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удары по коммуникационным и логистическим объектам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В Киеве беспилотники поразили расположенный на улице Антоновича центр обработки данных компании "Укртелеком". Как заявили в ведомстве, компания относится к основным поставщикам высокоскоростного интернета для ВСУ и хранит значительный объем баз данных.

Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам, которые направлялись в Одессу. Как сообщает Минобороны, суда перевозили военные грузы.

Ранее российские военные атаковали объекты инфраструктуры, включая коммуникационные и логистические центры, а также суда, задействованные в интересах ВСУ. В частности, в Киеве были поражены центры обработки данных компаний "Киевстар" и "Омега Телеком", а в Одессе – логистический центр "Новая почта".

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика