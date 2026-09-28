ВС РФ поразили коммуникационный центр и два сухогруза с военными грузами ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удары по коммуникационным и логистическим объектам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В Киеве беспилотники поразили расположенный на улице Антоновича центр обработки данных компании "Укртелеком". Как заявили в ведомстве, компания относится к основным поставщикам высокоскоростного интернета для ВСУ и хранит значительный объем баз данных.

Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам, которые направлялись в Одессу. Как сообщает Минобороны, суда перевозили военные грузы.

Ранее российские военные атаковали объекты инфраструктуры, включая коммуникационные и логистические центры, а также суда, задействованные в интересах ВСУ. В частности, в Киеве были поражены центры обработки данных компаний "Киевстар" и "Омега Телеком", а в Одессе – логистический центр "Новая почта".