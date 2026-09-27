ВС РФ уничтожили три ракеты "Фламинго", которые пытались атаковать Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 3 высокоскоростные крылатые ракеты "Фламинго", которые пытались атаковать объекты в Московском регионе. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, которое опубликовало кадры ликвидации целей.

По данным ведомства, воздушные цели были поражены в ночь на 20 сентября. Для их уничтожения использовался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Расчет обнаружил ракеты, взял их на сопровождение и ликвидировал.

"Глубокой ночью на экране боевой машины вспыхнула отметка – высокоскоростная цель. Расчет сработал без колебаний: взяли на сопровождение, определили тип как крылатая ракета и ликвидировали воздушную угрозу", – сообщил начальник расчета ЗРПК "Панцирь-С" с позывным "Барнаул".

В Минобороны отметили, что этот случай стал первым подобным эпизодом за время атак на Москву.

Всего при отражении атаки были уничтожены 1600 воздушных целей, среди которых восемь ракет "Фламинго". Также были нейтрализованы 8 управляемых авиационных бомб и 4 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

