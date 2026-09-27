Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Ханчжоу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над Юго Гастоном в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу.

Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1 в пользу россиянина, посеянного под вторым номером. Его соперник не имел номера посева.

В полуфинале Рублев сыграет с французом Кирианом Жаке, который также не входит в число сеяных.

28-летний Рублеву занимает 25-е место в рейтинге ATP. В активе россиянина 18 титулов на турнирах организации. На соревнованиях Большого шлема он ни разу не проходил дальше четвертьфинала.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Валантена Руайе во втором круге турнира ATP в китайском Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу россиянина, который был посеян на турнире под первым номером. Руайе выступал без номера посева.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем матча между представителем Гонконга Коулменом Вонгом (без номера посева) и парагвайцем Даниэлем Вальехо, посеянным под пятым номером.

Соревнования в Ханчжоу имеют категорию ATP 250. Призовой фонд превышает 1 миллион долларов. Действующим чемпионом является казахстанец Александр Бублик.

