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27 сентября, 11:28

Политика

Песков переадресовал вопрос о налогах и доверии граждан экономическому блоку

Фото: kremlin.ru

За разъяснениями о возможном влиянии изменений налогов на доверие граждан необходимо обращаться к экономическому блоку правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Сергей Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

"Экономический блок там все-таки работает над бюджетом. И, конечно, пояснение в ходе работы над бюджетом лучше давать оттуда", – сказал Песков.

После выборов в Госдуму Минфин представил в рамках проекта бюджета на 2027-2029 годы предложения по изменению налогов для физических лиц и бизнеса.

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, проект федерального бюджета на соответствующий период рассмотрят в последней декаде сентября.

Кроме того, Песков подчеркивал, что вопрос о возможном росте налоговой нагрузки в России на повестке дня не стоит, несмотря на расширение дефицита федерального бюджет.

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