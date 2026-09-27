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27 сентября, 10:12

Мэр Москвы

Собянин: спортивный кластер создан рядом с учебным корпусом Президентской академии

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Современный спортивный кластер создали рядом с учебным корпусом Президентской академии на улице Садовники. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Центральным объектом стал павильон с двумя тренажерными залами, которые при необходимости можно переоборудовать под помещения для судей. Также там оборудовали раздевалки и душевые.

На территории появилась новая хоккейная коробка. Зимой ее будут использовать для тренировок и соревнований по зимним видам спорта, а летом площадку можно будет задействовать для игры в волейбол и теннис.

Рядом разместили площадки для мини-футбола, панна-футбола и баскетбола, беговую дорожку, воркаут-зону, пространства для прыжков в длину и игры в пинг-понг, а также площадку для сдачи норм ГТО.

Кроме того, благоустроили маршрут к учебному корпусу. Раньше студенты добирались по узкой и плохо освещенной транзитной дороге. Теперь там сделали асфальтированную дорожку, установили освещение и лавочки.

По пути к корпусу также привели в порядок сквер возле дома № 9 на улице Садовники. Там обновили дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для выгула собак и установили новые опоры освещения.

Ранее спортивные и досуговые пространства появились на севере столицы. В частности, зону для командных игр сделали в Валдайском проезде Левобережного района. В общей сложности в округе сделали девять подобных пространств, где можно играть в баскетбол, волейбол и другие подвижные игры.

Москвичи могут посетить бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район"

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