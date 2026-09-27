Лесной пожар под Геленджиком локализован на площади 0,1 гектара

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание в лесном массиве в районе хутора Джанхот под Геленджиком, возникшее из-за падения обломков беспилотника, локализовано. Об этом сообщили в краевом лесопожарном центре.

Площадь пожара составила примерно 0,1 гектара. Уточняется, что в настоящее время проводятся мероприятия по полной ликвидации возгорания.

Ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что возгорание произошло в результате падения обломков дрона в районе лесного массива. В результате никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

До этого было ликвидировано возгорание сухой растительности в Гайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбургской области. Огонь угрожал населенному пункту Губерля. Фронт пламени достигал примерно одного километра.

Тушение осложняли сухая и теплая погода, а также порывы ветра до 11 метров в секунду. В результате пожара уничтожены шесть садовых домиков и четыре заброшенные постройки.

