27 сентября, 09:54Происшествия
Лесной пожар под Геленджиком локализован на площади 0,1 гектара
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возгорание в лесном массиве в районе хутора Джанхот под Геленджиком, возникшее из-за падения обломков беспилотника, локализовано. Об этом сообщили в краевом лесопожарном центре.
Площадь пожара составила примерно 0,1 гектара. Уточняется, что в настоящее время проводятся мероприятия по полной ликвидации возгорания.
Ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что возгорание произошло в результате падения обломков дрона в районе лесного массива. В результате никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.
До этого было ликвидировано возгорание сухой растительности в Гайском и Новотроицком муниципальных округах Оренбургской области. Огонь угрожал населенному пункту Губерля. Фронт пламени достигал примерно одного километра.
Тушение осложняли сухая и теплая погода, а также порывы ветра до 11 метров в секунду. В результате пожара уничтожены шесть садовых домиков и четыре заброшенные постройки.