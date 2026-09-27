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27 сентября, 08:30

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Глава Минпросвещения Кравцов: школьные каникулы должны длиться не менее 9 дней

Кравцов назвал оптимальную продолжительность школьных каникул

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил в интервью ТАСС, что осенние, зимние и весенние каникулы в российских школах должны длиться не менее девяти дней.

По словам министра, такой срок необходим для полноценного восстановления школьников между учебными четвертями.

Ранее Кравцов заявил, что максимально допустимая недельная нагрузка для российских школьников составляет от 20 часов в первых классах до 37 часов в 10–11-х классах. В частности, для 1-х классов установлен диапазон 20–21 час в неделю, для 2–4-х классов – 23–26 часов, а для 5-го класса – 29–32 часа.

Кроме того, для 6-го класса установлен диапазон 30–33 часа в неделю, для 7-го – 32–35 часов, для 8–9-х классов – 33–36 часов, а для 10–11-х – 34–37 часов. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства.

Минпросвещения РФ рекомендовало расписание осенних школьных каникул

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