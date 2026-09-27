Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения депрессии

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Министерство здравоохранения РФ утвердило новый стандарт лечения депрессии, который заменит действующий с 2022 года. Документ включает дополнительные методы терапии, в том числе акупунктуру токами крайне высокой частоты, электросудорожную терапию и гипоксивоздействие, сообщает ТАСС.

Согласно проекту приказа, пациенты с депрессией теперь будут проходить осмотр уролога и диспансерный прием врача-психиатра. В перечень возможных процедур вошли электропунктура, электронейростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови).

Также предусмотрены тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях центральной нервной системы, воздействие излучением видимого диапазона. Кроме того, пациентов будут проверять на гепатиты, ВИЧ и бледную трепонему.

Ранее министерство здравоохранения также утвердило новый стандарт диагностики и лечения шизофрении у взрослых. Помимо первичного и повторного приемов психиатра, в стандарт включен диспансерный прием.

Также добавлены новые лабораторные исследования: анализ холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности, исследование С-реактивного белка, определение антител к гепатитам В и С, ВИЧ и бледной трепонеме – возбудителю сифилиса.