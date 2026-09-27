NYT: Си Цзиньпин применил тактику "мягкой силы" на встрече с Трампом

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в США использовал элементы "мягкой силы", делая ставку на личную дипломатию и исторические параллели. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание отмечает, что обычно сдержанный китайский лидер на встрече с американским президентом Дональдом Трампом вел себя более открыто: улыбался, делал комплименты собеседнику и обращался к его склонности к персонализированному общению.

В частности, лидер КНР прибегнул к образу мореплавания, заявив о готовности работать с США, чтобы "направить гигантский корабль китайско-американских отношений по стабильному курсу".

Бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности Мэтт Поттингер расценил такое поведение как попытку прощупать американскую сторону.

Отдельное внимание Си Цзиньпин уделил тайваньскому вопросу. Китайский лидер выразил надежду, что Вашингтон будет "придерживаться правильной позиции в противодействии независимости Тайваня". По оценкам экспертов, такая формулировка могла быть призвана создать впечатление, что Трамп уже согласился с частью обозначенных Пекином "красных линий".

Председатель КНР прилетел в США с рабочим визитом 24 сентября. Трамп вместе с женой Меланией встретил его у трапа самолета. Главы стран провели переговоры в Белом доме, в ходе которых затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Трамп подчеркнул, что переговоры прошли отлично. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил о новом историческом этапе в отношениях Китая и США.