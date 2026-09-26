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Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани самолеты принимаются и отправляются по согласованию с уполномоченными органами.

Меры приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов, однако из-за этого возможны корректировки в расписании.

"Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", – отметили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что Россия и Пакистан работают над запуском прямого авиасообщения между странами. В частности, посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента: рейсы и логистика.

