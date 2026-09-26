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26 сентября, 21:11

Политика

В МИД заявили, что Европа готовится к войне с Россией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Европа готовится к войне с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

"Именно Европа готовится к войне с нами. Они каждый день подтверждают, что максимум к 2030 году европейцы должны быть готовы к войне", – подчеркнул министр.

Лавров также напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял: Москва не собирается воевать с Европой. По словам главы МИД, российский лидер подтвердил эту позицию недавно в Санкт-Петербурге.

Министр также привел слова Путина о том, что если Европа нападет на Россию, "за нами не станет". Лавров пояснил, что это касается ответных действий.

"А еще один раз он сказал, что это будет совсем другая война, и она будет короткой", – заключил глава МИД.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что НАТО открыто готовится к агрессивной войне. Возможное столкновение подтверждается совокупностью действий и заявлений Североатлантического альянса. В частности, это военные программы, направленность военных учений и развитие военной логистики на восточном фланге.

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