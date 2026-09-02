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02 сентября, 08:08

Политика

В МИД заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА Новости.

По словам дипломата, о возможном военном столкновении свидетельствует совокупность действий и заявлений Североатлантического альянса. Речь, в частности, идет о военных программах, направленности военных учений и развитии военной логистики на восточном фланге.

Кроме того, Грушко упомянул, что в стратегических документах Евросоюза и НАТО Россия описывается как "прямая, непосредственная и долговременная угроза".

Ранее СМИ писали, что Альянс подготовил концепцию ведения наземной войны на случай вооруженного конфликта с РФ под названием Nato Land Warfighting Concept. Согласно документу, на первом этапе НАТО сосредоточится на противодействии истребителям, ракетам и БПЛА, в том числа за счет ударов по объектам, расположенным в Калининградской области.

Вместе с тем на границе с Россией и Белоруссией предлагается создать "автономную зону", где будут действовать только беспилотники и автономная военная техника.

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