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02 сентября, 08:36

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МИД: отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы

Отказ от газа из России ударил по экономике стран Европы – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев​

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение стран Европы отказаться от российского газа негативно сказалось на их экономике и уровне жизни населения. Об этом он сообщил на полях Восточного экономического форума.

"Это все выбор этих стран, но за этот выбор платит население – деиндустриализацией, безработицей, потерей возможности учиться", – приводит слова дипломата РИА Новости.

По его словам, это сказывается на всех сферах социального обеспечения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала зависимость Евросоюза от энергоресурсов из России. По ее словам, европейская экономическая модель долгое время опиралась на энергоресурсы из РФ, открытую мировую торговлю и растущий доступ на китайский рынок. Однако сейчас эти основы разрушаются.

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