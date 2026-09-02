Собянин сообщил об отражении атаки уже десяти направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву в среду, 2 сентября. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра столицы, на места падения обломков уже прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее силам ПВО удалось уничтожить еще семь БПЛА, летевших на Москву. Таким образом, всего к настоящему времени сбито уже 10 дронов, которые пытались атаковать город.